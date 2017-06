La Luna nel vostro segno fino a domani potenzia le capacità intuitive e la creatività profonda, in rapporto sinergico con Marte, appena entrato in angolo assai positivo, rende possibile prendere le migliori decisioni ed intraprendere nuovi, importanti progetti. Nel frattempo Venere passa in opposizione, palesando aspetti critici del rapporto di coppia

colore: Madreperla

João Gilberto, Rosa morena