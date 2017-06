John Travolta in La febbre del sabato sera (1977). Kurt Russell in uno dei suoi numerosi ruoli anni '70, prima di diventare una star del cinema da adulto. Qui appare in Racconti della frontiera (1976). Robert Redford ne I tre giorni del Condor (1975). Christopher Reeve in Superman (1978). Burt Reynolds ne Il bandito e la madama (1977). Barry Williams ne La famiglia Brady (1969-1974). Mark Hamill in Guerre stellari (1977). Andy Gibb, membro dei Bee Gees scomparso, purtroppo, ad appena trent'anni nel 1988. Scott Baio insieme alla recentemente scomparsa Erin Moran, nei panni di Chachi e Joanie di Happy Days (1974–1984). La star anni '70 Ryan O'Neal con Ali MacGraw nello struggente Love Story (1970).

Ogni generazione ha i suoi idoli e i belli anni ’70 non sono da meno. Che cosa accomuna John Travolta, Christopher Reeve e Burt Reynolds? Il fatto che tutti, prima o poi, sono apparsi sulla parete della cameretta di qualche adolescente.

Gli anni ’70 sono stati il decennio in cui molte delle abitudini dei teenager hanno preso forma definitiva. Dopo la liberazione sessuale di fine anni ’60, era arrivato il momento di appendere le proprie cotte del mondo dello spettacolo in bella vista, in modo che tutti quanti, amici e amiche, potessero conoscere le nostre passioni. Per i maschietti era l’onnipresente Farrah Fawcett a dominare le fantasie di un’intera generazione. Ma chi, invece, conquistava i cuori delle ragazze nel decennio dorato del cinema, delle sit-com e della musica popolare americana?

I belli anni ’70: ecco i rubacuori più famosi dell’epoca.

Alcuni dei belli anni ’70 sono ancora attivi oggi. Per esempio Kurt Russell, apparso di recente in Guardiani della Galassia Vol. 2. Nei panni, guarda caso, di un rubacuori alieno in visita nell’America dei primi anni ’80. Oppure John Travolta, che negli anni ’70 era adorato per La febbre del sabato sera e il ruolo del ballerino Tony Manero. Travolta ha poi attraversato tantissime fasi di carriera, ed è stato anche nominato all’Oscar con Pulp Fiction. Ricordiamo anche Mark Hamill, che aveva conquistato il pubblico femminile apparendo in Star Wars. Oggi ha ripreso il ruolo di Luke Skywalker e tornerà nel prossimo capitolo, Gli ultimi Jedi.

E che dire di Christopher “Superman” Reeve, o degli importanti baffi di Burt Reynolds. Una vera e propria icona dell’epoca, con film come Il bandito e la madama e Un tranquillo weekend di paura. Robert Redford è ancora oggi sulla cresta dell’onda, essendo un grande attore e regista. Ma allora era anche un vero e proprio sex symbol. Tra i belli anni ’70 ricordiamo anche star di sit-com come Barry Williams (La famiglia Brady) e Scott Baio (Happy Days), nonché pop-star come Andy Gibb dei Bee Gees.

Diamo uno sguardo ai belli anni ’70 più famosi.