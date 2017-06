Cougar: gli uomini preferiscono le donne mature?

Secondo una ricerca francese la differenza d’età ideale è 11 anni. E il maschio non si sente “toy boy”

Ne è un esempio Brigitte Macron: la first lady francese è la cougar del momento. Osannata dai tabloid per lo stile accattivante e giovanile, sa il fatto suo anche in materia di politica. Ci sarebbe lei dietro la vittoria del marito alle presidenziali. La sua esperienza e la sua totale dedizione alla carriera di Macron ne fanno un esempio di donna con la D maiuscola.

Al presidente francese non interessano le chiacchiere su la “moglie mamma” di 24 anni più grande. E i due sembrano essere sempre più affiatati. Ma cosa c’è dietro il fascino della cougar? E cosa spinge sempre più uomini a scegliere donne più grandi di loro? Una ricerca francese pubblicata su Elle da risposte a queste domande. E la ricerca di figure materne non è inclusa tra queste.

Cougar: mogli o compagne ideali

La figura della donna moderna è sempre più legata a concetti di giovinezza, bellezza, magrezza. E il cervello? Quello conta poco. O meglio, c’è una schiera di belle e intelligenti che avanza ormai di pari passo a quella di belle e semplicemente “seguite sui social”. Ma ci sono anche le cougar: determinate, sicure di sé, naturali e per nulla preoccupate di giudizi esterni. Sono loro ad attrarre gli uomini più giovani, anche tanto più giovani.

Lo dice anche una ricerca condotta lo scorso anno da CougarItalia.com, il portale dedicato alle donne sopra i 35 anni che prediligono la compagnia di uomini più giovani. I risultati del sondaggio hanno svelato che nella fascia di età compresa tra i 20 e i 29 anni gli uomini sognano di essere sessualmente guidati da una donna matura. Una donna esperta che possa insegnare loro qualcosa di nuovo e rendere il rapporto indimenticabile.

Un’indagine sull’immaginario erotico maschile che ha preso in esame duemila uomini italiani e che vede sul podio un quarto di questi preferire andare a letto con una cougar. Ma non è solo una questione di sesso. La ricerca pubblicata pochi giorni fa su Elle svela che secondo gli uomini, le donne di 40 anni e più, sono capaci di controllare le loro emozioni. Sono più stabili, meno impegnative e meno gelose. Hanno imparato ad amare i loro corpi e vivono la sessualità in maniera completa.

Meno problemi e più stabilità con le donne mature

Tra i “pregi” delle cougar elencati da Elle anche il mancato desiderio di maternità. Un uomo giovane si sentirebbe dunque meno “pressato” riguardo alla necessità di avere figli. Inoltre le donne mature non sono alla ricerca di un buon padre, ma di un buon compagno. Questo fa vivere la storia con una certa serenità e l’uomo si sentirebbe apprezzato per quello che è, con pregi e difetti. È il fatto di sentirsi alla pari che rende il rapporto piacevole e duraturo.

C’è anche una differenza ideale di età tra uomo e donna: la compagna dovrebbe essere più grande di 11 anni. E qui siamo ben lontani dai 24 anni di differenza tra i coniugi Macron. Ma si sa: in amore l’età non conta.