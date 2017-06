Sedili reclinabili a pagamento: soluzione per evitare liti

I sedili reclinabili sono da sempre al centro di accesi dibattiti per chi viaggia in aereo. La possibilità di reclinare la verticalità dei sedili può essere infatti interpretata come molestia per il passeggero della fila posteriore. Ma c’è anche chi sostiene che, nel momento in cui si acquista il biglietto aereo, si ha tutto il diritto di reclinare il proprio sedile. Per molti il problema non riguarda il diritto di reclinare il sedile. Bensì l’avere a disposizione o meno lo spazio per allungare le gambe. Dopo vari episodi, anche violenti, di litigi tra passeggeri, la questione è diventata oggetto di studio. L’opzione di reclinare il sedile, infatti, è il modo più sicuro per rendersi nemica la persona dietro.

LE QUESTIONI DEI SEDILI RECLINABILI

In America due professori di diritto hanno messo a punto una soluzione. Proponendo un sistema di negoziazione in cui i passeggeri dovrebbero pagare per il privilegio di reclinare il sedile. O essere pagati per non farlo. La ricerca si è posta l’obbiettivo di capire quante persone sarebbero disposte a sfruttare la possibilità di reclinare il sedile. In media i passeggeri arriverebbero a pagare circa 12 dollari a chi viaggia dietro che, giustamente, richiederebbe molto di più. La cifra si aggira intorno ai 39 dollari per sacrificare il diritto ad allungare le proprie gambe. Lo studio ha inoltre rilevato che i passeggeri pagherebbero 18 dollari per fermare la persona di fronte prima di reclinare il sedile. Mentre, per astenersi dal farlo, il passeggero di fronte avrebbe bisogno di 41 dollari.

SEDILI RECLINABILI: LA SOLUZIONE

L’idea è venuta in mente ai due professori dopo una serie di incidenti a bordo di aeromobili proprio per questo motivo. Alcuni passeggeri infatti hanno risolto negoziando i privilegi. Se i passeggeri pagano i servizi a bordo, allora sono disposti a pagare anche per poter reclinare il sedile. E in molti hanno più bisogno di questo che di caffè o bevande. Dovrebbe, comunque, valere sempre il buon senso. Va da se che non bisognerebbe reclinare il sedile durante i pasti. E magari avere un po’ di comprensione per le persone piuttosto alte che hanno bisogno di spazio. Senza dover usare il Knee Defender, un dispositivo che blocca il sedile davanti. Che, per fortuna, è stato vietato dalla maggior parte delle compagnie aeree.