Venere in splendido trigono apre passaggi armonici nella panoramica degli affetti e vi sintonizza sulla percezione fisica, quella dei sensi, con grande sollievo per la mente. Starete bene in coppia, mentre per chi fosse alla ricerca dell’amore, questi sono i giorni migliori. Marte in opposizione vi rende poco tolleranti e per nulla imparziali

colore: Rosa Rosa

Count Basie Orchestra, Lil’ Darlin’