Coccole o sonno: cosa vogliono gli uomini dopo il sesso

Un sondaggio spiega che i maschi non disertano le tenerezze dopo aver fatto sesso. Ma, in alternativa…

Non si tratta di una vera e propria indagine sociologica. Assolutamente no. Piuttosto un modo per combattere un pregiudizio radicato. Ovvero, gli uomini non sono anemici di coccole dopo l’amore. Anzi. Non disertano affatto quel momento di profonda intimità che lega il partner anche dopo il sesso.

Su 50 uomini intervistati da IT, la maggior parte non va a fumare, né a lavarsi. Ma fanno le coccole

Almeno un terzo di loro preferisce rimanere a letto e accarezzare i propri o le proprie partner. Non è automatico. Ovvio. Dipende sempre dalle circostanze. Dal sondaggio però emergono almeno cinque categorie di uomini che preferiscono soggiornare nel letto dopo aver fatto sesso.

35% chiede le coccole – Carezze delicate, rotolando a piedi nudi tra le lenzuola. Il 35% degli uomini dichiara questo. Anche se il proprio partner non ha goduto in pieno, all’uomo piace abbracciare e far durare almeno quel momento per molto. Di questo 35% più della metà combina all’abbraccio una sigaretta o ha in programma di fare una doccia. Il resto preferisce rilassarsi nel letto e lasciarsi andare.

25% fa un pisolino – Dopo il sesso, scatta la pennica. Un pisolino con accanto il partner è una goduria vera. Ci si addormenta anche più facilmente. Il 25% degli uomini ha dichiarato che vuole dormire tra le braccia in generale. Dopo aver raggiunto l’orgasmo, il proprio corpo rilascia l’ormone del sonno. Il sesso insomma è un sonnifero perfetto.

22% vuole fumare – Per alcuni è più forte di loro. Esattamente il cervello del 22% degli uomini dopo l’attività sessuale rilascia la dopamina. Si tratta di una molecola che dà la sensazione di piacere e ricompensa. Il fumo delle sigaretta contiene dei composti che prolungano questa stessa sensazione. Quindi, se gli uomini vogliono fumare dopo il sesso, significa che hanno goduto e che il loro corpo vuole prolungare il piacere.

16% vuole lavarsi – Farsi una doccia, avvolgersi in un asciugamano e mangiare. Ecco. Fate fare questo agli uomini e saranno i più contenti al mondo. Almeno per il 16% di loro. Dopo il sesso, hanno sudato, si sentono sporchi dopo l’atto in sé. E poi, alle donne piace pure, quindi ben venga la pulizia.

12% vuole rifarlo subito – Perché no. Dopo il primo orgasmo soddisfacente, il 12% degli uomini vuole ripetere l’attività sessuale. Ci si sente leggeri, liberi e felici. Ripensando soprattutto alla performance precedente, gli uomini non vedono l’ora di ripetere ciò che hanno fatto.