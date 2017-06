Fashion o active? Purché siano sneaker

Non importa che si tratti di scarpe fashion o active. L’importante è che si tratti di sneaker. Ci sono vari modi per affrontare la vita quotidiana con un paio di scarpe giuste ai piedi. Basta sceglierle in base ai propri gusti e alle proprie esigenze. Scoprendo che ci sono brand in grandi di riadattare il proprio dna e trasformarlo in qualcosa di diverso. Come accade con Scarpa, da sempre dedicata al mondo outdoor, che ora strizza l’occhio al settore leisure. Ma anche con D.A.T.E., che definisce un nuovo stile per i runner che sono sensibili al fashion.

Fashion o Active. Scarpa: da active a urban

Scarpa è un’azienda italiana nata in provincia di Treviso, ad Asolo. Il suo fondatore, Luigi Parisotto, ha avviato una stirpe di calzaturieri che si sono dedicati alle scarpe da montagna, diventano uno dei principali player internazionali. L’evoluzione del design, della tipologia del cliente e le nuove dinamiche di mercato sempre più complessa hanno segnato una svolta tra i consumatori. Le scarpe outdoor hanno travalicato i classici confini della calzatura tecnica. In tanti indossano i modelli di Scarpa non solo per muoversi su terreni impervi ma anche per camminare comodi in città.

Tanto più che le nuove collezioni di Scarpa cambiano anche volto. Colorazioni vivaci adatti a qualsiasi circostanza urbana. Come il modello Mojito Denim, con tomaia che richiama il tessuto tipico del jeans. O come la comoda e leggerissima Gecko Air Flip, eclettica e di tendenza. Priva di cuciture e con tomaia monopezzo diventa utile per una camminata in montagna ma anche in città. Prezzi a partire da 115 €.

Il fashion di D.A.T.E.

Se Scarpa muove le sneaker dal mondo outdoor all’urban, D.A.T.E. fa un percorso similare. Tra fashion o active opta per la prima soluzione, spostando l’attenzione del runners sul design delle proprie collezioni. Il modello Boston è infatti dedicato a coloro che amano la corsa ma prediligono un look fashion. Una combinazione di linee sinuose, ispirazione tecnica e comfort. Sulla tomaia materiali stampati che rappresentano disegni geometrici, ma anche pellami laminati e nappe stampate a motivi etnici. La Boston, realizzata in diverse varianti, per uomo e donna, presenta dettagli in suede e pelle bicolore. Prezzi a partire da 155 €.