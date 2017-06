Venere e Marte in doppio appoggio aprono il vostro cuore ad essere ncontri ad alto voltaggio erotico, animano la vostra fantasia di eccellenti intenzioni cui ora potete far seguire azioni efficaci. Mercurio in quadratura sconsiglia di affidarsi al pensiero razionale, meglio scegliere i suggerimenti dell’intuito

colore: Rosa Shocking

Billie Holiday, All of me