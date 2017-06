Luna e Mercurio dissonanti potrebbero limitare la consueta precisione di pensiero che spesso vi contraddistingue: in questi giorni funzionerà molto meglio la parte ‘animale’, che è anche in voi, ora con tutti i sensi accesi da uno splendido trigono di Venere in segno di Terra e da Marte in positivo sestile. Provate a usarli senza remore

colore: Pelle di Leopardo

Art Blakey, Cubano chant