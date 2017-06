iStock Di origine antichissima – si dice che persino Cleopatra amasse applicarla – la maschera viso all’oro 24 carati è molto popolare soprattutto negli Emirati Arabi, ma sta conquistando anche le star di Hollywood. Promette la riduzione di rughe e occhiaie e regala estrema luminosità alla pelle, andando a rivitalizzare le cellule del viso. Prezzo medio per un volo a/r per Dubai nel 2017: 329 €

iStock In Cile la bellezza passa dalle viti. Tra i più importanti alleati di bellezza delle donne cilene spicca l’uva rossa: grazie alla sua potente azione antiossidante, è l’ingrediente principe di maschere e trattamenti anti-aging e illuminanti. Prezzo medio per un volo a/r per Santiago nel 2017: 531 €

iStock Il segreto per una pelle di seta? In Indonesia le donne si affidano allo scrub a base di frutta, “condito” con qualche pizzico di pepe: il trattamento è molto amato per la sua delicata azione esfoliante che rende la pelle morbidissima. Prezzo medio per un volo a/r per Denpasar nel 2017: 692 €

iStock Unghie fragili? La soluzione non sarà tra le più “profumate”, ma funziona. Lo sanno bene le dominicane che, per renderle più forti e contrastarne la rottura o lo sfaldamento, preparano sapientemente uno smalto fatto in casa a base di aglio. Prezzo medio per un volo a/r per Santo Domingo nel 2017: 540 €

iStock In India è un vero e proprio “must” per la cura delle sopracciglia e anche nel resto del mondo inizia a spopolare: si tratta del threading, un’antica tecnica di epilazione che impiega un filo di cotone per rimuovere con precisione i peli superflui del viso e definire le sopracciglia con la massima delicatezza. Prezzo medio per un volo a/r per Nuova Delhi nel 2017: 478 €

iStock Idratante, lenitiva, nutriente: queste sono solo alcune delle proprietà che rendono il burro di karité- estratto da piante diffuse nelle regioni africane - un potentissimo alleato della bellezza, ideale anche per trattare irritazioni, proteggere la pelle da agenti atmosferici aggressivi e migliorarne l’elasticità. Prezzo medio per un volo a/r per Zanzibar nel 2017: 416 €

iStock Il riso è alla base non solo di numerose prelibatezze della cucina del Sol Levante, ma custodisce anche i segreti di bellezza delle donne giapponesi. L’acqua di riso, ricca di vitamine e minerali, è un vero e proprio elisir di bellezza per i capelli danneggiati, che ripara e nutre, rendendoli più forti e luminosi. Prezzo medio per un volo a/r per Tokyo nel 2017: 530 €

iStock L’olio essenziale di tea tree, estratto dalle foglie di piante originarie dell’Australia, vanta numerose proprietà curative: eccellente per contrastare l’acne, intervenire su infiammazioni e pelle e capelli grassi, oltre che per regolare l’eccesso di sebo. Prezzo medio per un volo a/r per Sydney nel 2017: 967 €

iStock Chi sogna il celebre lato B delle brasiliane può optare, oltre che per massacranti serie di squat, per uno scrub alla sabbia, molto popolare proprio in Brasile per contrastare il fastidioso effetto “a buccia d’arancia”: strofinata su glutei e cosce, la sabbia stimola la circolazione e combatte la cellulite. Prezzo medio per un volo a/r per Rio de Janeiro nel 2017: 529 €