Avete grandi possibilità di azione con l’appoggio di Marte nel vostro segno: è tempo di decisioni importanti, di scelte concrete e impegno conseguente. Si tratta di sfruttare a fondo il mese in corso per dare vita a nuovi progetti, anche complessi, che richiedono dedizione e promettono grandi soddisfazioni. Anche in amore…

colore: Rosso Vivo

Mike Paradinas, Summer living