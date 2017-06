Lavoro da pendolari? Si rischia la depressione

Lavoro da pendolari? Si è più esposti al rischio di depressione. Secondo una ricerca pubblicata sul Daily Mail chi spende più di un’ora per andare al lavoro è maggiormente a rischio di stress e depressione.

Lavoro da pendolari? I rischi

Uno studio ha coinvolto circa 34.000 mila lavoratori britannici per misurare il livello di stress causato dall’essere pendolari. Ne è emerso che chi spende più di un’ora per andare al lavoro danneggia di molto la propria produttività. Inoltre chi supera questo tempo di percorrenza sarebbe più esposto a disturbi psichici. Questi soggetti rischierebbero di ammalarsi il 12% in più di malattie legate allo stress e del 33% in più di depressione. Ancora, per loro sarebbe più alto il rischio di dormire meno delle 7 ore raccomandate a notte.

Lavoro da pendolari. Questo tipo di lavoratori sarebbe più stressato dei normali lavoratori in azienda. Chi impiega meno di 30 minuti per raggiungere la sede professionale guadagnerebbe circa una settimana di produttività in più ogni anno. Tra i fattori dell’aumento di produttività le maggiori ore di sonno e il migliore stato mentale. Tuttavia, il fattore tempo, non influenza solo il lavoro in azienda. Anche quello da casa soffrirebbe se retto esclusivamente dalla poca flessibilità.

I lavoratori da casa: di quali benefici godono?

Secondo lo studio i lavoratori da casa privi di flessibilità nell’organizzazione del lavoro, sarebbero ugualmente poco produttivi. Addirittura perdendo 29 giorni lavorativi di media durante l’anno.

L’analisi è stata condotta dalla Università di Cambridge e commissionata dalla VitalityHealth in tutte le industrie della Gran Bretagna. Shaun Subel, direttore strategico della VitalityHealth ha commentato: ‘Questi risultati dimostrano l’importanza della routine lavorativa sugli individui’. ‘Permettere agli impiegati di evitare di recarsi al lavoro nel lavoro di punta o organizzare il lavoro sulla base delle loro esigenze, può ridurre lo stress e renderli più produttivi sul lavoro’.

Non male.