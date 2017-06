Il bel trigono di Mercurio mette le ali al pensiero e anche ai vostri piedi, così durante il fine settimana: curiosi, desiderosi di nuovi stimoli per la mente, vivaci e con spirito leggero. Giove in moto diretto e in aspetto positivo indica possibilità concrete di successo personale e ritrovato ottimismo

colore: Lampo d’Argento

Bronski Beat, Smalltown Boy