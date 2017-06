Luna e Venere in doppio trigono vi aprono finalmente all’amore, alla ricerca di bellezza, alla più naturale esternazione del sentimento. Il fine settimana si rivela propizio per rinnovare l’intesa in coppia o per incontri ad alto voltaggio erotico. La contemporanea opposizione di Marte vi rende più facilmente prede anziché predatori…

colore: Miele

Eurythmics, The Miracle of Love