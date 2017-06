Clooneys, Amoroso: simpatici o antipatici?

Clooneys, Alessandra Amoroso, Taylor Swift: chi si è comportato bene e chi no nella settimana di gossip?

Possiamo intanto dirvi che i nostri giudizi riguardano una nascita molto attesa, un matrimonio rinviato e un’artista che nonostante sia icona della modernità, ha una piccola pecca all’interno del proprio curriculum vitae. Siete un po’ curiosi? Scoprire con noi le novità della settimana e i personaggi più amati.

Clooneys tra i simpatici

Clooneys. Impossibile non gioire per la nascita dei due gemelli Clooney di George e Amal. La lieta notizia ha fatto esplodere il web con auguri degli amici vip, come Ellen DeGeneres, ma non solo. Su Instagram è stato tutto un rincorrersi di brand che hanno cercato di attirare l’attenzione della coppia con abiti da bambino e da bambina pur di guadagnarsi un completino da bebè indossato dai gemelli. Che mania!

Vanessa Incontrada. Basta che la showgirl vada in TV mostrando i suoi chili in più rispetto al modello anoressico per scatenare una pioggia di insulti. Obbiettivo? Il suo corpo troppo morbido. Per fortuna oltre le offese cretine, e davvero poco moderne, anche le difese pubbliche di donne e personaggi vip. Per loro che hanno alzato la voce in favore della Incontrada, l’attrice è bella così com’è! Menomale.

Gli antipatici

Alessandra Amoroso. Dopo mesi di speculazioni sul suo imminente matrimonio, arriva la smentita. La Amoroso non si sposa: non per il momento, e la notizia circolata era una banale fake news. Che antipatica, noi già avevamo tirato fuori il vestito buono.

Taylor Swift. Dopo tre anni la cantante è tornata su Spotify dopo averlo abbandonato per Apple Music. Ma come Taylor, una cantante come te, in grado di far girare la testa a mezzo mondo tra bellezza e talento, si sottrae così alla modernità? A noi Spotify piace tantissimo. Come è possibile? Male, molto male.