Cocktail con amaro per palati esigenti

Una ricetta estiva a base di Amaro Of di casa Bonollo: pochi passi per un gusto aromatico

Un cocktail con amaro non è adatto solo alla stagione invernale. Amaro Of è l’ultima novità firmata Distillerie Bonollo. Nasce da un’infusione di erbe aromatiche e balsamiche in unione con la Grappa Of Amarone Barrique.

Presentato ufficialmente durante l’edizione 2012 di Vinitaly, l’Amaro Of arriva sul mercato dopo anni di sperimentazioni. Il lavoro si è svolto per creare un’esperienza sensoriale assolutamente inedita, in perfetta coerenza con lo stile della storica Casa produttrice di Mestrino (Padova).

Cocktail con amaro: l’eleganza del gusto anche d’estate

L’Amaro Of è stato progettato con l’obiettivo di offrire un prodotto delicato al naso, ricco ed equilibrato in bocca. Le fresche tonalità agrumate iniziali lasciano spazio alle più tipiche note erboristiche che evolvono facendo percepire i sentori caldi e intensi caratteristici della Grappa Of Amarone Barrique.

Eleganza nel gusto e nello stile: anche packaging. Semplice e raffinato, in grado di unire il color nero opaco, espressione del rigore istituzionale aziendale, con la leggerezza del bianco che comunica con immediatezza i caratteri innovativi dell’amaro. Le forme decise ed arrotondate del decanter trasmettono l’armonia, la delicatezza e la morbidezza che esprime al palato.

Cocktail con amaro: la ricetta

L’amaro, è un grande classico che conserva tutto il suo fascino. Chiunque ne conserva una bottiglia per brindare o concludere cene in compagnia. A base vegetale, l’amaro è una bevanda alcolica dal gusto inconfondibile. Adatto per aperitivi, è ottimo anche come digestivo. L’arancia si abbinerà alla perfezione alle note agrumate del liquore, ma anche il limone saprà valorizzare il gusto del cocktail.

L’Amaro Of può essere servito con o senza ghiaccio nei bicchieri appositamente proposti per esaltare le sue note peculiari, per un piacere in grado di incontrare il gusto di uomini appassionati e donne esigenti. Per gustarlo in estate, si può preparare un cocktail con Amaro Of Bonollo, qualche cubetto di ghiaccio e una fettina d’arancia. E per guarnire, una ciliegia candita.