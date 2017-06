Hannah Ferguson, oltre al bikini c’è di più

Il suo fisico è il suo biglietto da visita. Hannah Ferguson, è una modella americana, originaria del Texas, la cui fama la deve a Sports Illustrated Swimsuit Issue. Il suo bodypainting del 2014 le ha aperto le porte del successo motivo per cui è stata riconfermata anche negli anni successivi per l’edizione speciale della nota rivista statunitense di sport.

Hannah Ferguson, la regina del bikini

Ma non è tutto. E’ stata anche scelta come testimonial di Triumph lingerie. Bikini e intimo sono stati per lei dei veri e propri trampolini di lancio. Se il suo nome prima era noto a pochi, è ora sulla bocca di tutti.

Non a caso la Ferguson è stata invitata a calcare la passerella della 70° edizione del Festival del cinema di Cannes. Bella come il sole. Il suo fascino è quello di una giovane ventenne (ha 25 anni) fresca e radiosa. Non si potrebbe dire diversamente delle sua mise.

A Cannes in versione dea in Zuhair Murad

Hannah Ferguson, in occasione del party di L’Oréal, ha indossato un long dress stile impero firmato Zuhair Murad appartenente alla collezione Primavera/Estate 2017 in chiffon celeste e scollatura profonda. L’abito rende giustizia alla sua altezza, 1,78 cm. Sembrava una vera e propria dea.

Cannes per lei è stata una vera e propria passerella. Ha infatti sfoggiato mise da capogiro. Una dopo l’altra. Durante l’amfAR Gala la modella si è fatta immortalare con un abito rosso della collezione Limited Edition di Alberta Ferretti. Il modello, non c’è che dire, le calzava a pennello. Spalle scoperte e capelli raccolti e, come sempre, un bel rossetto rosso. Sensualità sussurrata la sua.

Non solo long dress. Hannah ama le scollature e le mise che permettono di esaltare la sua statuaria fisicità. Abiti corti, trasparenze e bikini, tanti bikini, levano il fiato a chiunque guardi i suoi scatti. E quelli postati sui social sono davvero tanti. E decisamente sexy.

La sua bellezza fa però rima anche con semplicità. Siamo sì abituati a vederla in tiro con trucco e acconciature da star ma Hannah non si vergogna a farsi vedere al naturale. Non ha nulla di cui temere. Su Instagram, infatti, posta foto del suo viso privo di make up. I suoi occhioni azzurri e quelle labbra carnose non hanno bisogno di essere colorate, le rendono giustizia lo stesso. Chapeau!