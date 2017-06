Luna e Venere in doppio sestile prospettano un fine settimana d’amore, senza mezzi termini, da vivere appassionatamente e con la sensibilità che vi contraddistingue. Anche Marte fa il vostro gioco, in eccellente trigono, vi rende imbattibili strateghi in fatto di seduzione: non avrete bisogno di farvi avanti…

colore: Rosso Vivo

The Human League, Fascination