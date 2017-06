Premio Margutta – Tutto il “glam” della settimana

I colori di un tramonto indimenticabile, la maestosità dei Fori Imperiali e la cornice delle millenarie mura dei Mercati di Traiano sono stati il palcoscenico della XII Edizione del “ Premio Margutta – La Via delle Arti”, uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali a livello nazionale, programmati nella città di Roma, ideato dall’art director Antonio Falanga della “Together eventi comunicazione”, organizzata con la “P&G Events” di Grazia Marino.

Premio Margutta: le foto e i premiati

Condotta magistralmente da Cinzia Malvini, hanno partecipato alla serata autorevoli e prestigiose personalità alle quali è stata conferita la scultura del “Premio Margutta – La Via delle Arti”, opera ispirata alla celebre “Fontana degli Artisti”, realizzata quest’anno dal famoso orafo Gerardo Sacco, con la tecnica della fusione a cera persa in bronzo argentato a 1000/000, in tiratura limitata di 12 pezzi.

Prima sezione ad essere premiata è stata quella della Televisione. A ricevere il premio è stato uno dei volti più noti del piccolo schermo Tiberio Timperi. Subito dopo per la Sezione Cinema il premio è andato all’affascinante Carolina Crescentini. A seguire per la Sezione Giornalismo alla Direttrice del TG2 Ida Colucci.

Via col secondo blocco. La prima a ricevere il premio è stata per la Sezione Musica la cantante Noemi. A seguire è stato chiamato per la Sezione Moda Vincenzo Linarello Presidente del Brand “Cangiari”, il primo marchio di Moda Etica di fascia alta italiano. Per le Sezione Food&Art, invece, una delle eccellenze di Via Margutta, rappresentata da Tina Vannini, creatrice insieme al marito Claudio del progetto Il Margutta vegetarian food&art, conosciuto a livello internazionale come l’eccellenza italiana della cucina vegetariana e vegana galleria d’arte contemporanea.

Si apre con il conferimento alla Domvus Bulgari per la Sezione Arte la terza sezione. Si procede con la Sezione Editoria e il premio ad Edoardo Sylos Labini, Direttore Editoriale del Il Giornale OFF. Di seguito per la Sezione Fiction all’affascinante attore Flavio Parenti.

Il quarto blocco del Premio Margutta inizia con il conferimento al giornalista del TG1 Alessio Zucchini per la Sezione Press/News. Segue il momento dedicato ad una delle protagoniste del palcoscenico italiano Elena Sofia Ricci. A lei viene conferito il premio per la Sezione Teatro. Ultimo premio della serata viene assegnato per la Sezione Cinema all’attore Alessio Boni, uno degli attori più impegnati del panorama nazionale.

Luna piena per il gran finale con la vegetariana e vegana cena en plein air organizzata da Tina Vannini de Il Margutta vegetarian food&art, nella splendida e suggestiva Via Biberatica dei Mercati di Traiano. Partner del momento conviviale l’Azienda vitivinicola Ciù Ciù, di Offida (AP).