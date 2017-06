La Luna e Venere in doppio trigono in segno di Terra segnalano una riapertura ufficiale dei giochi in territorio sentimentale, con eccellenti prospettive di successo e piacere. Ne beneficia anche il vostro aspetto, ora più luminoso ed attrattivo, non è il momento di conoscienze ragionevoli e pacate: apritevi alla passione dei sensi!

colore: Asso di Cuori

Frankie Goes to Hollywood, Relax