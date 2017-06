Luna in opposizione e umore capriccioso anche per oggi, dove forse sarete tentati di fare la parte dell’agnello, per diventare lupo all’improvviso: la presenza di Marte nel vostro segno propone proprio questo tipo di strategia… In amore vince un’ambivalenza seducente, rafforzata da una splendida Venere

colore: Rosso

Lana Del Rey, Pretty when you cry