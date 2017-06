Stuzzica la gola no?

Crema di mascarpone con sfumature di ciliegia: questa è la ricetta fresca per l’estate che vi proponiamo oggi. Non si tratta di una ricetta light, ma di un dolce molto calorico.

Eppure se cercate freschezza e gusto, questo dolce freddo fa al caso vostro. Anche perché potete sempre sostituire il mascarpone duro e puro con la sua versione meno grassa. Sempre che abbiate il cuore di privarvi di questo piccolo e dolce peccato. La ricetta che vi proponiamo è stata proposta dal sito di Donna Moderna nella sezione Cucina. Ecco come preparare la crema di mascarpone colorata di ciliegia.

Crema di mascarpone alla ciliegia: la ricetta

Tenete presente che avete bisogno di circa 45 minuti per preparare la vostra crema. Gli ingredienti sono:

300 g di ciliegie snocciolate

250 g di savoiardi

200 g di mascarpone

2,5 dl di latte

1,5 dl di panna fresca

1,5 dl di vino rosso

Sherry

90 g di zucchero

3 tuorli

20 g di farina

30 g di mandorle a lamelle tostate

1 baccello di vaniglia

scorza grattugiata di un’arancia non trattata

Cominciate con il fare la crema. Portate a ebollizione il latte con il baccello di vaniglia, inciso nel senso della lunghezza. Montate i tuorli con la frusta in un pentolino con 75 g di zucchero. Incorporate la farina e versate il latte aromatizzato alla vaniglia, filtrandolo attraverso un colino a maglie fitte. Rimettete sul fuoco e mescolate continuamente per 3-4 minuti, fino a ottenere una crema densa. Lasciatela raffreddare e incorporate il mascarpone.

Poi preparate ciliegie e savoiardi. Le ciliegie vanno cotte nel vino per 20 minuti con la scorza d’arancia grattugiata e lo zucchero rimasto. Sistemate i savoiardi spezzettati sul fondo delle coppette, spennellateli con lo sciroppo delle ciliegie e irrorateli con 1 cucchiaio di Sherry.

Montate la panna ben fredda e incorporatela alla crema di mascarpone. Distribuite il composto sui biscotti, aggiungi poi le ciliegie e mettete le coppette in frigorifero per almeno 1 ora. Togliete dal frigorifero il dessert circa 15 minuti prima di portarlo in tavola, decorate con mandorle e zucchero a velo.