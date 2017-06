Per dieci giorni in compagnia di Mercurio proprio nel vostro segno: brillanti e luminosi nell’eloquio, capaci di portare leggerezza nel vostro ambiente, senza l’ombra della superficialità e con la grazia leggera del vostro spirito. Richiestissimi in società e accattivanti in coppia. Godetevi il momento

colore: Lampo d’Argento

Janis Joplin, Mercedes Benz