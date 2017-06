Piedi perfetti: come prendersene cura

L’estate è il momento della resa dei conti. La questione non riguarda solo la fatidica prova costume. Via calze e calzini, è ora di indossare i sandali. Attenzione però. Al fine di avere dei piedi perfetti, è importante prendersene cura. “Chi vuol salire, guardi in alto, e si guardi anche ai piedi” – disse il poeta Arturo Graf.

Piedi perfetti anche senza estetista: i consigli

Trovare un momento per la pedicure è doveroso. A tale proposito si può fare tesoro dei consigli diffusi dalla rivista Elle che ha interpellato Bastien Gonzalez. L’ex campione di sci è divenuto un noto podologo. E’ proprio lui a prendersi cura dei piedi di star del calibro di Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow e Robert De Niro.

Il parere dell’esperto

Mai sottovalutarli. I piedi sono una parte importante del nostro corpo. Se non trattati in modo adeguato, le conseguenze potrebbero essere spiacevoli. Grazie ai consigli dell’esperto, è possibile coccolarsi a casa propria. Bastano pochi e semplici strumenti per sfoggiare piedi dall’aspetto bello e sano.

Gommage ai talloni

Per avere piedi perfetti di parte dalla cura dei talloni, spesso screpolati e spaccati. Vale la pena optare per uno scrub meccanico. Si inizia immergendo i piedi, per circa dieci minuti, in acqua calda. Aggiungere dei sali da bagno per addolcire la pelle. Poi, avvalendosi di una pietra pomice, si vanno a trattare le zone critiche. Idratare, sempre, in maniera regolare. Dopo sette giorni, si iniziano a vedere i risultati.

Micro vibrazioni

Affinché le unghie possano essere forti, abbastanza per resistere agli urti ripetuti subiti all’interno delle scarpe, la matrice (responsabile della crescita dell’unghia) deve essere stimolata con piccole vibrazioni.

A tale proposito Bastien Gonzalez ha creato i VibraToes, uno strumento efficace, un vero e proprio gioiellino che, con tre differenti velocità, scivola tra le dita dei piedi e sotto la pianta apportando grandi benefici.

Usare gli strumenti giusti

La scelta degli strumenti per tagliare le unghie è di fondamentale importanza. Devono essere resistenti al fine di tenere testa alle unghie dei piedi spesso dure. Molto utile anche la lima di vetro. Decisamente delicata. Impedisce alle unghie di scheggiarsi. Occhio a come usarla. Si lima in una sola direzione onde evitare di indebolirle.

Idratare con l’olio

Le unghie dovrebbero essere massaggiate e trattate ogni giorno con uno o più tipi di oli come quello di albicocca o d’oliva. Quel che ci vuole al fine di fornire la giusta idratazione e nutrimento.

Occhio alle cuticole

Le cuticole ricoprono una funzione protettiva di grande importanza. Agiscono come una sorta di barriera e vanno a impedire ai batteri di attaccare la matrice e danneggiarla. Le conseguenze? L’unghia potrebbe crescere irregolare. Devono dunque essere sempre trattate con la massima cura. Le forbici meglio lasciarle ai professionisti. Nelle mani sbagliate possono solo fare danni.

Eliminare la pelle morta

Su entrambi i lati delle unghie si vanno a depositare pelle morta e impurità. Per sbarazzarsene si può ricorrere a un vecchio spazzolino da denti elettrico. Strofinare la parte interessata avvalendosi di un po’ di sapone. Il momento ideale per il trattamento? Dopo il bagno, quando la pelle risulta più morbida. Se ci sono calli è bene non toccarli. Meglio lasciar fare un professionista.

Lucidare le unghie

Se la superficie delle unghie non è liscia, si può utilizzare un mattoncino o una pasta lucidante che contiene un po’ di esfoliante ma senza esagerare. Per lucidarla si può ricorrere anche a un panno di pelle di daino. Mai dimenticarsi di asciugare le unghie ogni volta che sono a contatto con l’acqua.

Automassaggio

Ogni sera vale la pena prendersi tre minuti per regalarsi un automassaggio dei piedi. Si comincia dalle dita, tirandole e schiacciandole delicatamente. Si fa poi scivolare la mano dalle dita verso il collo del piede.

Così facendo è possibile migliorare la circolazione sanguigna e il tono muscolare. Si esercita poi una piccola pressione sulla piante in maniera tale da eliminare le tensioni subite dai piedi durante l’arco della giornata. Infine si lavora sui talloni andando dall’esterno verso l’interno. Et voilà, così facendo è possibile avere dei piedi perfetti.