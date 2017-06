Richard Ginori a Pistoia: l’arte del ricevere

Nominare Richard Ginori significa parlare della massima espressione dell’eccellenza italiana nell’alta manifattura artistica della porcellana. Deve la sua origine alla Manifattura di Doccia, fondata nel 1735 dal marchese Carlo Ginori in prossimità di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Il gruppo si fuse con quello di Augusto Richard, proprietario di altri stabilimenti, nel 1896. Dando vita al nome che tutto il mondo conosce. Per rendere omaggio alla Richard Ginori il Convento di Giaccherino di Pistoia, fino al 21 ottobre, ospita un’interessante mostra. Il titolo è “Refectorium. Arte della convivialità nella tradizione Richard Ginori”. E mette in evidenza il viaggio dell’arte del ricevere dal 1700 ad oggi, quale simbolo di storia e di cultura del nostro Paese.

RICHARD GINORI IN MOSTRA A PISTOIA

Il percorso espositivo costituisce uno straordinario excursus culturale attraverso tre secoli di storia e tradizione Richard Ginori. Si va dai settecenteschi galletti, ai soggetti botanici ripresi nel decoro Volière fino alle collezioni contemporanee. E’ un viaggio che testimonia l’eccezionale produzione di porcellane Richard Ginori. Con la sua storia, le capacità uniche dei suoi Maestri, la tradizione e l’artigianalità della Manifattura. Ma anche la grande arte del ricevere, la convivialità e il saper fare tutto italiano. Fattori che hanno caratterizzato trecento anni di storia del nostro Paese. Le opere esposte si pongono l’obiettivo di raccontare la straordinaria abilità di Richard Ginori nel rieditare il passato e renderlo contemporaneo. Un cammino che racconta l’evoluzione dell’arte del ricevere a tavola.

LE OPERE DI RICHARD GINORI

Tra i lavori del 1700 spiccano il decoro del Tulipano che ha ispirato i decori delle più importanti manifatture europee. La Collezione Oro di Doccia, opera attuale in porcellana decorata a mano. La Collezione Granduca Coreana, servizio da tavola attuale in porcellana decorata a mano, rivisitazione del decoro originale denominato “fiori coreani” risalente alla metà del Settecento. Per il secolo successivo il Vaso Trionfo del Sole, con forma tratta dal cosiddetto Vaso Medici. Per il Novecento la Collezione Labirinto, opera attuale in porcellana decorata a mano, rivisitazione di un decoro ideato da Gio Ponti nel 1926 e l’originale servizio da tavola Colonna in porcellana invetrata, ideato da Giovanni Gariboldi nel 1954. Si passa poi alle tavole contemporanee con la Collezione Paesaggio, interamente dipinta a mano, massima espressione artistica della Manifattura dove motivi storici, vedute campestri, close up di natura viva e rigogliosa, esprimono l’eccellenza Richard Ginori nelle diverse epoche.