Scienziati belli: sono interessanti, ma non affidabili

L’eterno dibattito su quanto la bellezza e l’aspetto esteriore siano importanti nella vita viene spesso scandagliato dalla scienza. In effetti è interessante dal punto di vista psicologico e sociologico capire quanto una persona si faccia influenzare dall’aspetto fisico di chi ha davanti nel formarsi un’opinione su di lei o lui. Perché anche se pensiamo di essere immuni dal giudizio estetico, esistono dei processi più o meno inconsci che non possono fare a meno di formularlo. Per esempio, uno studio recente ha scoperto che persino nel dare affidabilità alle persone di scienza ci lasciamo influenzare da ciò che pensiamo della loro estetica. Gli scienziati belli attirano infatti di più la nostra attenzione (vale anche per le scienziate donne naturalmente). Ma tendenzialmente vengono considerati meno attendibili. Bello e col cervello? Le persone hanno dei dubbi.

Ti fidi degli scienziati belli?

La ricerca è stata condotta dall’Università di Cambridge e l’Università dell’Essex. Pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha riscontrato una maggiore attenzione ma una minore fiducia verso gli scienziati belli – e le scienziate. Uomini e donne di scienza attraenti sono suscitano più interesse se visti in video, o in fotografia. Ma alla fine dei conti, ci si fida meno ciecamente di quello che hanno esposto.

Lo studio è stato condotto attraverso sei esperimenti e questionari. Che riguardavano il genere, sia degli scienziati che dei soggetti, l’età, l’ambito scientifico. Sono stati chiamati a partecipare 3700 cittadini britannici e statunitensi. Mentre gli scienziati (spesso solo le loro foto) sono state selezionate in modo random dai dipartimenti delle due università. Ebbene, i partecipanti allo studio erano inclini a dirsi più interessati agli argomenti sostenuti dagli scienziati belli. Ma anche più propensi a metterne in dubbio le capacità. Specialmente le donne.

Gli scienziati si ritrovano sempre più spesso sui social, in televisione, sui media. In un’epoca dove le tematiche scientifiche vengono ampiamente dibattute (surriscaldamento globale, vaccini, sostenibilità alimentare), gli esperti sono chiamati ad esporsi pubblicamente. Quando una persona si forma un’opinione in merito a qualcosa che non è di sua competenza, tende ad affidarsi a chi è più attraente o meno? Questo studio aveva proprio lo scopo di capire quanto questi dibattiti possano essere veicolati dalla percezione estetica degli esperti.