36: gli anni migliori della donna (per il sesso)

Ma quali 20; i migliori anni della vita della donna per il sesso sono i 36. Ad essere precisi, dai 36 in su. È il risultato di uno studio condotto su 2600 donne da Natural Cycles, l’app contraccetiva di origine svedese.

36: i migliori anni della vita sessuale femminile

Interrogate riguardo la loro vita sessuale, le donne in esame hanno riposto in base alla loro esperienza di orgasmi. I dati ottenuti sono stati poi analizzati per fasce di età. I gruppi ottenuti: giovani (al di sotto dei 23), medie (tra 23 e 35) e più anziane (da 36 e oltre). Quando si tratta di attrazione sessuale, le donne di età compresa tra i 36 in su hanno dimostrato di essere più sicure del loro fascino.

8 su 10 hanno ammesso di sentirsi più sexy. Solo 4 su 10 donne nel gruppo di mezzo si sono mostrate sicuro del loro aspetto fisico. Mentre 7 su 10 donne sotto i 23 anni hanno detto la stessa cosa.

Secondo le conclusioni degli studiosi i migliori anni della vita sessuale femminile sono i 36 perché c’è maggiore consapevolezza e l’esperienza porta a indirizzare la propria volontà sui propri gusti. In generale comunque tutti e tre i gruppi hanno lamentato la scarsa durata dei rapporti sessuali finora avuti.

Orgasmo e sicurezza di sé: i 36 sono i migliori anni

L’applicazione Natural Cycles segue la finestra fertile della donna attraverso la misurazione quotidiana della temperatura basale del suo corpo. Nonostante non preservi dalle malattie sessualmente trasmissibili, i dati raccolti sull’app creata dal Karolinska Institute svedese, sono apparsi sull’European Journal of Contraception and Reproductive Healthcare.

Durante lo studio sulla vita sessuale femminile, l’86 % del gruppo di età più avanzata ha dichiarato di aver raggiunto maggiori orgasmi durante l’ultimo mese dall’inizio della ricerca. E questo contro il 76 % del gruppo di mezzo e il 56 % delle più giovani.

E in fatto di frequenza? Meno di un terzo delle donne intervistate ha dichiarato di avere rapporti due volte a settimana. Se invece è emerso un dato universale per tutte le donne intervistate, è quello secondo cui una vita sessuale felice e appagante passa per la monogamia.