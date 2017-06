Iniziate la settimana con la Luna nel vostro segno, con umore armonioso e intuito efficiente nella comprensione delle esigenze dell’ambiente in cui vi muovete. Venere in splendido trigono potenzia le capacità empatiche, in voi non troppo sviluppate e rende concrete le possibilita di incontri ad alto voltaggio erotico

colore: Ambra

Ryūichi Sakamoto, Forbidden Colours