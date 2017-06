Gli orologi che celebrano il mito dell’automobilismo

Uniti da una passione sportiva, dalla tecnologia, dal rispetto per le icone, e, perché no, da diversi codici estetici, il mondo degli orologi e quello dell’automobilismo si sono incontrati in diverse occasioni. Generando pezzi unici, da collezione, che celebrano la forza, la velocità, la meccanica. E chi la sa domare. I miti dell’automobilismo, di oggi e di ieri, ispirano le case orologiere. Gli orologi con classe e talento, come due mitici piloti.

Gli orologi che omaggiano Ayrton Senna

Il 31 maggio del 1987 Ayrton Senna vinse il suo primo Gran Premio di Monaco. Il pilota che come pochi ha lasciato il segno nella Formula 1, viene celebrato a distanza di 30 anni da quella prima vittoria da TAG Heuer, che lancia la nuova collezione ‘Edizioni Speciali Senna’, presentata in anteprima nella nuova boutique del Principato. ‘Magic Senna’ viene omaggiato dalla casa orologiera svizzera con tre nuovi orologi in edizione speciale. Per la prima volta, il famoso movimento di manifattura Heuer-­01 di riporta i codici di Senna. Il cronografo Carrera Heuer-­01 è in acciaio spazzolato con tocchi di rosso, caratterizzato dall’imponente cassa, quadrante che consente di ammirare la meccanica del movimento.

Gli orologi che completano la serie sono due Formula 1. Uno in versione cronografo, il modello ‘motoracing’ per eccellenza della collezione TAG Heuer. Cassa leggermente più piccola del primo, nero con qualche tocco di rosso, come la tripla linea sul quadrante che ricorda le auto da corsa. Tutti e 3 i modelli presentano l’iconica ‘S’ laccata rossa. L’iconico bracciale con maglie a forma di S che il pilota indossava all’epoca evoca il mito della Formula 1 e allo stesso tempo garantisce ergonomia e comfort.

Indimenticabile Nuvolari

Anche il mitico ‘mantovano volante’ Tazio Nuvolari viene celebrato dalle case orologiere. La collezione Tazio Nuvolari di Eberhard & Co. è dedicata ad una vera leggenda dell’automobilismo sportivo. Un nome che ha valicato i confini temporali, diventando icona per tutti gli amanti della velocità e delle auto d’epoca. E proprio con le auto d’epoca la casa orologiera svizzera ha un legame speciale, che arricchisce del modello Solo Tempo dedicato al mitico pilota. Si tratta di un automatico dal look spiccatamente sportivo, con cassa in acciaio, quadrante nero. Sul carapace spicca la firma di Nuvolari con sue iniziali.

Il mito di Nuvolari rimane vivo grazie alle incredibili imprese compiute. Come quando, sull’Autostrada Firenze-Mare, è determinato a sfidare il record mondiale di velocità. Sulla sua Alfa Romeo sfida le proibitive condizioni meteo, e, a 300 chilometri orari, sbanda violentemente. Ma la leggenda dell’automobilismo riesce a contrastarla. E, naturalmente, riesce a stabilire il nuovo record di velocità. Per celebrare questo episodio mitico, Eberhard & Co. ha realizzato Tazio Nuvolari 336 (336 chilometri orari è stata la velocità massima raggiunta quel giorno). Una collezione ad edizione limitata, con le iniziali del campione racchiuse nel carapace.