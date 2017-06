Leggere storie ai bambini fa bene al cervello

LEGGERE STORIE PRIMA DI ANDARE A LETTO

Leggere storie ai bambini prima di andare a letto è una delle abitudini più diffuse dai tempi dei tempi. Le mamme e le nonne hanno sempre utilizzato il metodo delle fiabe raccontate o delle storie lette per far addormentare i più piccoli. L’effetto calmante e conciliante per il sonno è quindi sempre stato considerato la preziosa caratteristica di questa attività. Che oggi, grazie allo studio di alcuni ricercatori, sembra apportare altri benefici ben più importanti ai bambini.

LEGGERE STORIE CON I BAMBINI FAVORISCE LO SVILUPPO CELEBRALE

I ricercatori del Cincinntai Children’s Hospital Medical Center hanno esaminato gli effetti della lettura sul cervello dei pre-istituti. Ovvero bambini di circa 4 anni di età non ancora istruiti alla lettura e alla scrittura. I risultati della ricerca hanno dimostrato che i bambini ai quali venivano lette quotidianamente le storie, mostravano un incremento dell’attività celebrale. Con un conseguente maggiore sviluppo cognitivo.

COME LEGGERE STORIE AI BAMBINI

Attenzione però, poiché non tutte le modalità di lettura hanno lo stesso effetto benefico sul cervello dei più piccoli. Il metodo da adottare è quello della così detta lettura dialogico o interattiva. Ovvero una modalità di lettura in cui i bambini sono incoraggiati attivamente a partecipare al tempo della narrazione. “I genitori dovrebbero impegnarsi di più quando leggono con il loro bambino.” Ha spiegato il dottor John Hutton. “Facendo domande, trasformano la storia e interagendo con loro.”

GLI EFFETTI BENEFICI SULLO SVILUPPO COGNITIVO

I risultati dello studio hanno evidenziato gli effetti benefici della lettura dialogica sullo sviluppo cognitivo dei bimbi. I bambini che mostrano maggior interesse nella narrazione hanno aumentato l’attivazione nel lato destro del cervelletto. Tale area del cervello è deputata a sostenere l’acquisizione e la raffinatezza delle abilità cognitive. Un’accelerazione dello sviluppo cognitivo in questa fase potrebbe anche dare esiti positivi sulle successive attività di alfabetizzazione e comprensione in età prescolare



Fonte: dailymail.co.uk