Abbinare le scarpe all’outfit: alcuni consigli

Ogni outfit ha le sue esigenze stilistiche. Ogni silhouette le sue particolarità estetiche. Ma esistono delle ‘regole’ generali per abbinare le scarpe all’abbigliamento. Niente di dittatoriale, solo semplici linee guida del bon-ton. Ecco alcuni consigli.

Consigli per abbinare le scarpe

Quante volte dopo aver meditato attentamente su un outfit, arrivando ad esserne assolutamente soddisfatte, ci siamo rese conto solo alla fine di non avere le scarpe adatte? Una frustrazione vera e propria, che ci obbliga a considerare il fatto che occorre munirsi di calzature basic innanzitutto. Un paio particolare (rosso, con una stampa fantasiosa, oppure con un tacco elaborato) ci può stare. Anche più di uno volendo. Ma è importante averne anche di semplici, nere e universalmente abbinabili.

Detto ciò, le scarpe naturalmente si abbinano per colore prima di tutto. Il nero è universale, ed è particolarmente indicato se ci si veste di stampe variopinte o tinte accese. Anche il marrone può andare con molti abbinamenti: il jeans in particolare, il bianco, il grigio. Abbinare le scarpe colorate invece può rivelarsi più difficile: se vestite di nero, o di blu scuro, ok alle sfumature più bizzarre. Altrimenti meglio optare per una rassicurante tinta unita. Attente al bianco: nei sandali è ok, così come nelle sneakers. Meglio evitare l’effetto ‘sposa’ indossando decolleté bianche. E anche il tono su tono è ormai out.

Per quanto riguarda lo stile invece, un po’ di mix and match non fa poi male. Ovvero, se avete optato per un look molto casual, come jeans e t-shirt, una decolleté con tacco alto può essere il contrasto più glamour. Molto di moda in questo momento è l’inverso, ovvero abbinare un outfit elegante alle scarpe sportive. Le sneakers ormai sono a tutti gli effetti scarpe trendy. E’ invece imprescindibile il rispetto della stagionalità: no, no e poi no agli stivali d’estate. Sono tollerati i sandali in inverno se siete capaci di portarli, ma è sempre meglio adeguare la scarpa al clima per non apparire ‘forzate’.

Per quanto riguarda le situazioni formali, esistono delle semplici regole di abbinamento. Valide anche per l’uomo che deve abbinare le scarpe all’abito. Abito nero con scarpe nere. Abito grigio scuro con scarpe nere o marrone scuro. Outfit grigio chiaro con calzature nere, marroni chiare o scure. Abito blu con le stesse tre nuance, così come il blu chiaro.