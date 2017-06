Seguite i suggerimenti del cuore per ottenere i migliori risultati in ogni ambito, perfino sul lavoro, dove la parola giusta saprà riportare armonia e dialogo. Siete sotto il tiro di Marte in secca opposizione quindi tenderete ad ingigantire ogni questione critica, proprio mentre Venere in bellissimo trigono aiuta a trovare mediazioni. Ne verrete a capo…

colore: Amaranto

Subsonica, Tutti i miei sbagli