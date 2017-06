Super Selena Gomez, la beniamina dei millennials

Super Selena Gomez. L’ex stellina della Disney ce l’ha fatta. E’ uscita dal tunnel dell’ansia e della depressione. Ha messo un punto a quel brutto e buio momento della sua vita che l’ha portata a prendersi una pausa dal mondo dello show business a causa del lupus. Dopo la serie TV “13 Reasons Why” Selena è tornata al suo grande amore: la musica. E’ infatti alle prese con la promozione del nuovo singolo “Bad Liar”.

Super Selena Gomez, il ritorno

L’amore sicuramente ha influito. L’ha resa ancora più bella e radiosa. Da quando fa coppia fissa con Abel Makkonen Tesfaye (The Weeknd) è felice. Tra i due tutto procede a gonfie vele.

Sexy. Non ci sono altri modi per definire Selena che, dai tempi in cui recitava in “I Maghi di Weverly”, ne ha fatti di cambiamenti. E tanti. Ai tempi era solo una bambina, oggi è una giovane donna perfettamente consapevole dell’arma in suo possesso: la bellezza. Quando c’è da calcare il red carpet, infatti, tira fuori tutta la sua femminilità.

Bellissimo l’abito in stile anni ’30 in chiffon di seta creato proprio per lei da Stuart Vevers, Direttore Creativo di Coach, che Selena ha indossato in occasione del Met Gala. A renderlo unico sono i dettagli come il pizzo, le decorazioni floreali ricamate a mano e le paillettes.

Piccole donne crescono

Paparazzata tra le vie di New York, Selena Gomez ha sfoggiato un completo rosso arricchito da vivaci disegni in argento con casacca e pantalone Miu Miu della collezione Autunno/Inverno 2017. La mise le cade a pennello. Sottolinea le sue forme accarezzandole. A slanciare la silhouette ci hanno poi pensato i sandali firmati Gianvito Rossi.

Non è la prima volta che i fotografi si sono lasciati incantare dai suoi outfit. Mentre era a Los Angeles per promuovere il suo nuovo single, la Gomez è stata fotografata in una mise semplice ma molto sexy. L’occhio non poteva che soffermarsi sulla scollatura laterale della sua camicetta bianca che, grazie agli spacchi, non ha lasciato molto spazio all’immaginazione.

Anche il suo Instagram parla più di mille parole. I suoi outfit fanno girare la testa ai follower. Super Selena Gomez: sono tantissimi a seguirla tanto che Blogmeter l’ha inserita nella classifica delle celebrità più presenti sui diversi social network.

Look sexy da femme fatale

Viso dolce e capelli lunghi e voluminosi sono il suo biglietto da visita. Ma la Gomez, quando vuole, sa essere molto provocante. Come si evince dallo scatto che la vede alle prese, probabilmente, con un’uscita romantica. Selena per la grande occasione ha scelto un sensuale abito bianco con inserti velati in nero dallo scollo profondo che mette in bella mostra il suo décolleté.

Altro appuntamento, altra uscita hot quella che ha visto la giovane pop star indossare un abito nero la cui trasparenza ha messo in evidenza il suo seno. Gli haters si sono scatenati criticando il suo look a loro avviso esagerato ma, come disse Oscar Wilde: “Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli“.