Mentana, Nek e tutto il “glam” della settimana

Enrico Mentana e Marco Damilano a Capalbio Libri

Il direttore del tg de La7 Enrico Mentana, il direttore de l’Espresso Tommaso Cerno, il conduttore televisivo Sandro Ruotolo. Ma anche il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, il Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e l’ex premier Matteo Renzi. Sono questi alcuni dei tanti ospiti che si sono alternati sul palco rosso di Piazza Magenta, a Capalbio, in occasione di Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere, che si è tenuto da sabato 29 luglio a sabato 5 agosto.

Il baritono de Il Volo a Mirabilandia

Divertimento, relax e adrenalina, al parco divertimenti di Mirabilandia, in provincia di Ravenna, per Gianluca Ginoble, il bel baritono de Il Volo, il trio italiano famoso in tutto il mondo.

Anche Nek per il compleanno di Nikki Beach Versilia

Nikki Beach Versilia, il brand globale di lifestyle e ospitalità di lusso festeggia il primo emozionante anno di vita. Situato a Marina di Pietrasanta, il marchio porta il suo mantra “Celebration of Life” in Versilia. Ma anche in tutte le sue 13 location di tutto il mondo. Tra cui Saint Barth, Saint Tropez, Dubai, Monte Carlo, Marbella e Ibiza. Come i famosi Nikki Beach di Saint Tropez, Saint Barth e Miami, è stato da subito preso d’assalto dai vip italiani che affollano la Versilia d’Estate. Quest’anno ha già ospitato tra gli altri Nek, Alba Parietti, Mercedes Henger e Dayane Mello.