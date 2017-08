Un potente trigono di Luna in segno di Fuoco risveglia in voi grande vitalità, già sollecitata da Marte: starete bene ‘in azione’ durante tutto il fine settimana. Non avete bisogno di riposo ma anzi, di liberare armoniosamente le energie fisiche. Anche a letto…

colore: Rosso Vivo

Madonna, Hung up