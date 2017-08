Da questo pomeriggio più empatici, con il favore della Luna in bel sestile: vi servirà per meglio gestire l’ipercriticismo che vi caratterizza in questo periodo, per via dell’opposizione di Venere. Potrete mediare ogni eventuale conflitto dialogando con efficacia, sostenuti da Mercurio

colore: Argento

Tiziano Ferro, Il conforto