Gli uomini infedeli non sono per forza disinnamorati

Gli uomini infedeli non sono per forza dei maschi che hanno smarrito la passione. L’infedeltà è un tema che nelle moderne società occidentali tendiamo con facilità ad associare alla fine del sentimento amoroso. Terminato l’amore si tradisce come segno inequivocabile della morte di ogni desiderio. Lo si fa per scappare dalla claustrofobia di un rapporto infelice o per fingere di trovare così una valvola di sfogo o un modo per superare la rottura. Eppure secondo recenti studi la fedeltà e l’infedeltà non avrebbero nulla a che fare con l’amore.

A parlare del tema è un recente articolo comparso su Marie Claire Francia.

Uomini infedeli e fine del sentimento amoroso: una variabile sempre dipendente?

A mettere in dubbio il rapporto tra fedeltà e amore è la studiosa e psicoterapeuta Esther Perel. La donna ha scritto un libro sul tema della monogamia, cercando di far capire ai suoi lettori che non per forza l’infedeltà intacca la dimensione sentimentale ed emotiva. Secondo la Perel essere fedeli ad una sola persona è una prerogativa che coinvolge solo il sesso e lascia invece indenni i sentimenti. Perché il sesso può essere promiscuo ma l’amore no. Per cui dobbiamo allentare la pressione sull’infedeltà e concentrarci oggi su altri indici del benessere di coppia.

“Non vediamo delle altre persone perché cerchiamo veramente qualcosa di diverso. Lo facciamo perché cerchiamo un’altra versione di noi stessi. Non lasciamo la persona che abbiamo accanto ma quella che noi siamo diventati con lui e che non ci piace più” – conclude la Perel. Quindi la crisi di coppia sarebbe un riflesso di un cambiamento vissuto come negativo da una delle due parti.

A volte l’infedeltà è tuttavia un segno anche per l’indebolimento dei sentimenti. E allora la coppia può riflettere se lasciarsi o meno.

“Una crisi è comunque un’opportunità per cambiare le cose e le persone spesso la sfruttano in questo senso”. Un po’ per cambiare, un po’ per trovare un nuovo equilibrio a due. Sarà, in ogni modo è sempre difficile ripartire dopo un tradimento. E questo le coppie lo sanno davvero bene.