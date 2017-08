Il mezzo di trasporto ideale per le coppie? Il treno

Viaggiare su e giù per lo stivale in treno fa risparmiare tempo e denaro. I dati di una ricerca

Il treno è il mezzo di trasporto ideale per le coppie che viaggiano in Italia. Fa risparmiare tempo e denaro. E permette di spostarsi lungo lo Stivale evitando le trappole degli esodi estivi. Secondo una recente ricerca di Trainline, la piattaforma digitale per l’acquisto di biglietti ferroviari leader nel mondo, la vacanza preferita dagli italiani è quella di coppia. E per gli innamorati la soluzione più conveniente e comoda è quella di spostarsi in treno. A riprova di ciò, Trainline ha messo a confronto alcune delle principali tratte italiane percorribili in aereo, auto e treno.

TRENO, MEZZO DI TRASPORTO IDEALE

Partendo dal Nord Italia, dall’analisi è emerso che per un viaggio da Milano a Sanremo in treno si arriva a risparmiare quasi 30 euro rispetto a un viaggio in auto. Per quanto riguarda invece il tempo di percorrenza, il viaggio in treno richiede 3 ore e 30 minuti circa di tempo. Ovvero solo mezz’ora in più rispetto al viaggio in auto senza calcolare però il traffico. Per raggiungere Pesaro da Milano il costo di un biglietto in treno è di 29,90 euro. Mentre il costo complessivo per un viaggio in auto è di 55,13 euro. E in treno si risparmia circa mezz’ora di tempo, senza considerare la coda sulla A14. Che risulta essere uno dei tratti autostradali più a rischio traffico nei mesi da bollino nero.

Un’altra tratta recentemente inaugurata dall’alta velocità e comodamente percorribile in treno è la Roma-Bari. Con un costo di 24,90 euro a testa batte il viaggio in auto che richiede invece 63 euro a testa. Riguardo alla durata del viaggio su questa tratta, in treno sono necessarie 3 ore e 40 minuti circa. In macchina ci vogliono circa 5 ore e mezza.

MEZZO DI TRASPORTO IDEALE: TRENO VS AEREO

Il treno rappresenta una valida alternativa anche all’aereo. E con meno restrizioni in fatto di bagagli. Non in ultimo la possibilità di scegliere da subito il posto vicino al proprio partner. E la grande comodità è quella di arrivare direttamente al centro della città di destinazione. Evitando ulteriori costi aggiuntivi e perdite di tempo per i collegamenti dall’aeroporto. Trainline ha messo a confronto un viaggio in treno e quello in aereo sulla tratta Milano-Napoli. Quello in treno costa 64 euro a tratta a persona rispetto al viaggio in aereo che, con il bagaglio da stiva, sale a 76 euro a tratta a persona.

Ci sono luoghi particolarmente romantici che sono raggiungibili in treno con facilità. Verona, ad esempio, è uno snodo importante nella rete ferroviaria italiana. E’ servita sia da Trenitalia che da Italo anche con l’alta velocità. Trento è una graziosa città tutta da scoprire, anche dalle coppie. Il centro storico ospita una delle piazze più belle d’Italia, Piazza Duomo, con la Cattedrale e numerosi palazzi affrescati. Sono 14 i treni ad alta velocità Frecciargento che arrivano a Trento ogni giorno percorrendo la tratta Roma-Verona. Cosi come si possono utilizzare i Frecciabianca della linea Milano-Venezia per scoprire Desenzano del Garda e Sirmione.