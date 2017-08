Instagram Nina Agdal Instagram Amber Rose Instagram Iggy Azalea Instagram Blac Chyna Instagram Darren Criss Instagram Emily Ratajkowski Instagram Megan Fox Instagram Jennifer Lopez Instagram Kim Kardashian Instagram Kesha Instagram Demi Lovato Instagram Mariah Carey Instagram Rita Ora Instagram Paris Hilton Instagram Salma Hayek Instagram Shanina Shaik Instagram Jenna Dewan Tatum

Selfie delle star, i più hot su Instagram. Lo fa Kim Kardashian. Lo fa anche Paris Hilton. E anche i maschietti non lo disdegnano. Di cosa stiamo parlando? Ma ovviamente dei selfie in pose sexy, rigorosamente da postare su Instagram.

Selfie delle star

Dal 2013 la parola ‘selfie’ è addirittura entrata di prepotenza in uno dei dizionari più prestigiosi del mondo anglosassone, l’Oxford. Per dire la portata gigantesca che ha ormai nella nostra società social-dipendente. E allora ecco circolare da una parte all’altra del mondo i selfie delle star, spesso in pose piuttosto lascive per attirare maggiormente l’attenzione. Ma quali sono state le foto più sexy che le celebrities hanno postato? Noi ne abbiamo raccolte 17. Pose artistiche o solo esibizionismo? Giudicate voi continuando a scorrere le foto che seguono.

Fonte: NY Daily News

