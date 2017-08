Non fate troppo affidamento su quanto vi passa per la testa: il momento ė faticoso se dovete razionalizzare o pianificare e anche se volete viaggiare. Mercurio blocca il libero fluire degli eventi e delle idee, richiede precisione, esattezza. Risposte che al momento non potete dare

colore: Blu-Viola

Janis Joplin, Kozmic Blues