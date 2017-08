Infradito a rischio: fanno male alla salute

ATTENZIONE ALLE INFRADITO

Le infradito, specialmente in estate sono una vera comodità. In spiaggia, piscina, a casa, per fare una passeggiata: in molti non sanno rinunciare alla calzatura easy ed informale per eccellenza. Eppure, nonostante siano apparentemente tanto comode, nascondono delle insidie per la nostra salute. Stesse insidie che celano in verità tutte le scarpe molto semplici e non particolarmente strutturate.

I PERICOLI NASCOSTI NELLE INFRADITO

Le ciabattine infradito, così come alcuni mocassini e scarpe basse, possono danneggiare i nostri piedi. Camminare con queste calzature, può alterare il nostro passo naturale, secondo il parere della dottoressa Christina Long. Podologa e specializzata in chirurgia del piede e della caviglia, l’esperta mette in guardia dai potenziali danni per le persone. Oltre a gravi infiammazioni al collo e alla pianta del piede, alle dita e al tallone, può essere compromessa anche la salute della schiena.

IL PARERE DELL’ESPERTO

La dottoressa Long lavora presso il Wake Forest Baptist Medical Center, nel North Carolina e ci spiega nel dettaglio il problema. “Indossare flip flop è senz’altro meglio che andare a piedi nudi perché forniscono una certa protezione per la pianta dei piedi. Tuttavia non forniscono alcun supporto per il collo o il tallone, e bisogna tenerli a contatto con le dita dei piedi per mantenerle. Indossarle per troppo tempo o per un’attività sbagliata può dunque causare molti problemi diversi“.

I rischi sono anche di danni permanenti o comunque molto invalidanti. Un danno al tendine di Achille, ad esempio, può richiedere un recupero di mesi, a seconda della gravità. Se si fanno sforzi prima che il danno sia completamente guarito, si potrebbe stabilizzare un dolore permanente. O addirittura una disabilità. La fasciite plantare – l’ispessimento della fascia plantare, una fascia di tessuto che corre sotto la pianta del piede – può essere molto dolorosa. Nella maggior parte dei casi si risolve entro un anno. Ma se il dolore del tallone è veramente debilitante, può essere necessaria una chirurgia.

PROBLEMI MINORI E CONSIGLI

Portare le flip flop troppo spesso può causare poi problemi minori ma comunque irritanti. Come, ad esempio, sfregamenti, vesciche, calli e dolore. Possono anche lasciare i piedi esposti e suscettibili di tagli, ferite da foratura, lividi, punture di insetti e scottature. Se si desidera indossare le infradito, bisognerebbe quanto meno acquistare quelle in pelle di alta qualità, che riducono al minimo le potenzialità di vesciche e altri tipi di irritazione. L’Associazione Americana Podiatric Medical (APMA) raccomanda inoltre di acquistarle leggermente più grandi dei piedi.