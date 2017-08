Rasatura a regola d’arte: i segreti della barba perfetta

I peli sono un vero incubo. Se le donne devono sconfiggere il nemico misurandosi con la depilazione, gli uomini invece, hanno a che fare con la rasatura. La barba è per loro croce e delizia allo stesso tempo. Se curata è bella, piace, ma non sempre si è in grado di prendersene cura nella giusta maniera.

Rasatura perfetta: parola agli esperti

Il rischio, infatti, è quello di stressare e irritare la pelle. Onde evitare di torturarsi con le proprie mani, vale la pena seguire i consigli impartiti dal The Telegraph che ha chiesto aiuto a due esperti del settore, Jeff Raider e Andy Katz-Mayfield fondatori di Harry’s, società che opera nel settore shaving.

Scegliere il rasoio giusto

Il rito della rasatura richiede l’uso degli strumenti giusti. Lametta in primis. “La lama perfetta del rasoio ha una forma ad arco gotico. E’ caratterizzata da una punta affilata e da una base forte e robusta. Questo le assicura una maggiore durata”- ha rivelato Jeff Raider. “Per indurire l’acciaio dal suo stato grezzo, alteriamo la nanostruttura dell’acciaio grezzo riscaldandola a oltre 2.000 ° F, raffreddandola a meno di -100 ° F per poi riscaldarla nuovamente a 500 ° F. Il processo è chiamato “stressare” e viene fatto per temperare il metallo affinché si indurisca”.

Radersi dopo la doccia. Quando dedicarsi alla rasatura? “Il momento ideale per radersi è dopo la doccia. Vale la pena prendersi un minuto per lasciare scorrere l’acqua calda sul viso prima di insaponarlo. Affinché la crema da barba svolga il suo dovere, bisogna lasciarla in posa per due minuti prima di procedere con il rasoio. Questo andrà ad ammorbidire i peli rendendo la rasatura più liscia” – ha rivelato Jeff.

Pelo e contropelo. “Ti sei mai chiesto se ti stai rasando nella maniera corretta? Al fine di non sbagliare, si può fare una sorta di test. Vale la regola di pelo e contropelo ovvero si inizia la rasatura seguendo la direzione del pelo: per individuarla basta passare le dita sul viso e sul collo. Terminato il primo passaggio, si può procedere nell’altro senso, quello del contropelo. Il tutto dopo aver rimesso la schiuma sulla pelle” – suggerisce Jeff.

Acqua fredda dopo la rasatura. “Prima e durante la rasatura l’acqua calda ammorbidisce la barba e rende la rasatura più facile. Ma, una volta terminata, l’acqua fredda è fondamentale. Costringe i vasi sanguigni del viso eliminando eventuali sanguinamenti o irritazioni causati da piccoli tagli” – suggerisce Andy.

Tamponare, mai strofinare. “La rasatura non solo rimuove i peli bensì anche i rivestimenti cellulari più esterni della cute. Il nuovo strato di epidermide, ora a contatto con l’ambiente esterno, è più vulnerabile alle irritazioni. Da non sottovalutare l’importanza di un asciugamano pulito e asciutto. Ricordatevi di tamponare e non strofinare il viso onde evitare inutili arrossamenti” – spiega Jeff.

Mai dimenticare il dopobarba. “Durante la rasatura, sapone, crema da barba, schiuma e anche l’acqua possono provocare un’irritazione. Per tale motivo l’utilizzo di un balsamo dopobarba è importante. Contribuisce a normalizzare il pH della pelle” – precisa Andy.