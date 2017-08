Il selfie perfetto ha le sue regole: i consigli degli esperti

Entrato nel vocabolario mondiale a suon di milioni di scatti, il selfie è il fenomeno multimediale del nuovo millennio. Un successo planetario e trasversale, che contagia tutti. Grandi e piccoli, famosi e non. Perché non conta a quale audience ci si rivolga, al pubblico in grado di intercettare il nostro autoscatto. Stare un po’ al centro dell’attenzione piace e genera autostima. E male non fa. Ma come ottenere il selfie perfetto e contribuire al miglioramento della nostra immagine? Privalia, outlet on line dedicato alla moda, ha messo insieme una serie di consigli da tenere a mente. Elaborati in collaborazione con la fashion blogger Valentina Coco di Zagufashion.

Il selfie perfetto ha le sue regole

Instagram conta oltre 311 milioni di hashtag dedicati alla versione contemporanea dell’autoscatto. Ma non tutti i post contrassegnati dal classico #selfie hanno lo stesso successo. E non è solo una questione di numero di follower. Si tratta piuttosto di utilizzare degli accorgimenti per rendere pubblica una novità che desideriamo condividere con gli altri. I primi due suggerimenti riguardano tecnica fotografiche di base. Gli autoscatti non devono mai essere in controluce. Una corretta esposizione prevede una luce naturale irradiata in modo uniforme sul viso. In modo da minimizzare le nostre imperfezioni. Anche l’angolazione ha la sua importanza. Le foto non vanno mai fatte dal basso – per evitare l’effetto doppio mento – ma tenendo lo smartphone leggermente più in alto rispetto al viso.

Altra regola è quella di evitare l’eccessiva sovraesposizione personale e non diventare un poser. Meglio scattare ogni tanto un selfie in compagnia, magari durante una cena a lume di candela. Oppure in famiglia. Per essere naturali possibile anche nella nostra intimità. E per ottenere maggiore naturalezza? Ormai sono out pose come la fish gape – bocca leggermente aperta – o la duck face – labbra imbronciate. Il must è un sorriso, semplice e accattivante. Meglio se accompagnato da un leggero make up, per essere sempre in ordine senza eccessi. Un ottimo alleato è ad esempio un gloss super lucido o un rossetto mat.

L’importanza dell’outfit

Privalia suggerisce grande attenzione al look, senza stravolgere la propria immagine e prediligendo la semplicità. No a tessuti e colori sgargianti. Meglio utilizzare toni chiari, specie se si può disporre in questo periodo dell’anno di una bella abbronzatura. Anche una semplice t-shirt bianca può contribuire al successo del selfie. Attenzione anche agli accessori, come conferma la blogger Valentina Coco: “Non rinuncio mai a grandi occhiali da sole o a cappelli a falda larga, soprattutto in vacanza. Rendono il selfie davvero personale e glam, come moderne Audrey Hepburn”.

Infine lo sfondo, importante quanto la nostra immagine. Se siete al mare non è affatto sbagliato ritrarsi su spiagge dorate o in acque cristalline. Può essere originale anche uno scatto subacqueo, se abbiamo a disposizione i mezzi necessari. Prima di postare il selfie meglio controllare ogni dettaglio, ciò e chi sta attorno a noi. Ci vuole un attimo a passare dal tanto sperato selfie perfetto all’epicfail.