Suki Waterhouse dentro e fuori il red carpet

Attrice e modella, ma soprattutto IT girl, Suki Waterhouse deve sicuramente molto al mondo dei social. Seguitissima dai fan, che la premiano non solo per la bellezza e l’ammirazione, ma anche per quel suo essere estremamente naturale che la distingue nettamente da molte sue coetanee. T-shirt e pantaloncino, capelli arruffati e senza trucco. E non come quelle star che si scattano il selfie al risveglio concedendo il contentino (eccomi al ‘naturale’). Ma con la franchezza e la disinvoltura di chi non ha alcun timore di venire ‘paparazzata’ mentre fa la spesa al supermercato.

Suki Waterhouse

Elegantissima sul red carpet, con abiti principeschi che porta con grande eleganza. Tra i quali si nota una predilezione per le nuance rosa. Come nell’abito a sirena tempestato di paillettes indossato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Al cui arrivo portava invece un capo più romantico, color pesca e decorato da volant.

Sceglie outfit più sensuali e rock and roll quando partecipa agli eventi di moda, dove non disdegna trasparenze audaci. Un po’ di broncio non manca mai, così come la chioma scompigliata ad arte, da vera London girl. Come nell’outfit in cui abbina una maglia a rete, lingerie a vista (ma nulla di particolarmente provocatorio) e gonna vaporosa.

Ma quando è il momento di andare in giro per Londra, o New York, ecco che Suki Waterhouse diventa la ragazza semplice, l’amica che tutte potremmo avere. Top e pantalone con sandalo slip on. Occhiale da sole. Cellulare in mano.

Con un vezzo anni Novanta in un certo senso, come quando a New York è stata fotografata indossando una t-shirt della collezione Tommy Jeans con shorts in denim e marsupio in pelle con borchie. E difatti la collezione Tommy Jeans rivisita i look iconici degli anni ’90 e li abbina al logo del brand, su capi maschili e femminili. T-shirt e top cropped, giacche in denim in colori pastello e denim shorts che si ispirano alla tradizione americana.