Tavola di ferragosto: come apparecchiarla e decorarla

COME APPARECCHIARE LA TAVOLA DI FERRAGOSTO

Sicuramente non siamo di fronte alla stessa maestosità di un banchetto natalizio o pasquale, ma anche la tavola di ferragosto merita cura ed attenzione nell’essere preparata. La scelta delle stoviglie, della tovaglia e dei tovaglioli non deve essere lasciata al caso. Così come di tutte quelle decorazioni che la rendono speciale. Si dovrebbero avere tali attenzioni sicuramente in presenza di ospiti, ma anche se siamo in famiglia, una tavola curata fa sempre piacere. E’ l’atmosfera festosa che, oltre al cibo, riesce a rendere un pranzo o una cena veramente piacevoli!

LA TAVOLA DI FERRAGOSTO VERSIONE EASY

Partiamo allora da una tavola di ferragosto easy e colorata. Specialmente se si tratta del pranzo, magari in giardino e con tante persone, questa si rivelerà una scelta vincente. Optate per tovaglie colorate, tinta unita o fantasia, meglio se antimacchia o magari in plastica. L’importante è che siano vivaci e moderne. A questo punto, specialmente se ci sono bambini, si potranno scegliere piatti e bicchieri in policarbonato trasparente colorato. Sono pratici e leggeri, non rischiano di rompersi e sono riutilizzabili. Esistono anche le posate di questo materiale. Optiamo per tovaglioli di carta di buona fattura e un centrotavola semplice, magari di frutta fresca. Se ci fa piacere, possiamo scegliere un tema, da declinare magari in simpatici segnaposto. Saranno ovviamente perfette le decorazioni a tema balneare, nautico o tropicale, molto in voga in questa estate 2017.

LA TAVOLA DI FERRAGOSTO VERSIONE RAFFINATA

Se invece desideriamo una tavola di ferragosto meno informale e più raffinata, possiamo utilizzare fiori freschi o conchiglie e candele. Colori candidi come il bianco e delicati ma freschi come l’azzurro per tovaglia e tovaglioli. Stoviglie di ceramica bianca oppure porcellane decorate in stile vietri. I bicchieri saranno in vetro così come il centrotavola. Possiamo usare un semplice vaso di fiori freschi e piccoli vasetti in vetro trasparente da decorare con fiori e candele galleggianti. Meglio se di citronella, per tenere alla larga le zanzare. Oppure, al posto dei fiori, sassi, conchiglie e finti coralli. Per un tema marino so chic.