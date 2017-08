iStock Stare all'aperto migliora la nostra memoria a breve termine. iStock Uno studio ha scoperto che gli studenti mandati nella foresta per due notti avevano bassi livelli di cortisolo - un ormone spesso usato come marcatore di stress - rispetto a coloro che avevano trascorso quel tempo in città. iStock Secondo diversi studi, passare del tempo all'aperto aiuta a ridurre le infiammazioni. iStock La fatica che noi di solito avvertiamo è soprattutto mentale. Ecco perché stare all'aperto aiuta a ridurre la fatica e ci fa sentire più energici. iStock Uno studio ha scoperto che le passeggiate nella natura erano associate a diminuiti livelli di ansia e di cattivi stati d'animo, e che potrebbero essere "clinicamente utili come supplemento ai trattamenti esistenti" per un grave disturbo depressivo. iStock Nei bambini, l'attività all'aperto può avere un effetto protettivo sugli occhi, riducendo il rischio di sviluppare la miopia. iStock Stare all'aperto può migliorare la nostra capacità di concentrarci. iStock Anche la nostra creatività può trarre grande giovamento dallo stare all'aperto. iStock Stare all'aperto riduce anche la pressione sanguigna. iStock La ricerca su questa connessione è ancora nelle sue prime fasi, ma studi preliminari hanno suggerito che il tempo trascorso in natura - nei boschi in particolare - può stimolare la produzione di proteine anti-cancro. iStock I boschi e le foreste hanno effetti benefici sulla funzione immunitaria umana. Quindi se trascorrere del tempo in questi luoghi potreste andare incontro ad un numero minore di piccoli malanni come i raffreddori. iStock Con tutti questi effetti benefici, non sorprende che il tempo passato fuori sia associato ad un generale rischio minore di morte precoce.

Studi scientifici: 12 ragioni per stare all’aperto. La maggior parte di noi trascorre la propria vita davanti ad un monitor. Chiuso in quattro mura a svolgere il proprio lavoro, a volte ci dimentichiamo persino di prendere una boccata d’aria. Niente di più sbagliato, in primis per la nostra salute.

Studi scientifici

Sì, perché studi scientifici confermano che stare invece all’aria aperta, magari in mezzo alla natura, ha molteplici effetti benefici per noi. La nostra salute non può che trarne giovamento, perché la natura è fondamentale per il benessere di noi esseri umani. Abbiamo bisogno di trascorrere del tempo in ambienti naturali. Possono essere bellissimi sentieri come anche un bel parco. Ecco i 12 motivi per cui è così importante farlo.

Fonte: Business Insider

GUARDA ANCHE: SALUTE, COME PRENDERSI CURA DI SE’ A 50 ANNI