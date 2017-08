Argenti pieni di luce: i gioielli dell’estate

In estate i gioielli sono importanti: danno un tocco ricercato a ogni tipo di outfit. Al fine di illuminarsi d’immenso non c’è bisogno, necessariamente, di ricorrere all’oro. Argenti pieni di luce permettono di risplendere, dal giorno alla notte.

Argenti per risplendere, il must dell’estate

Lo sa bene Officina Bernardi, brand vicentino che, modello dopo modello, coniuga bellezza e perfezione. Al fine di assecondare le esigenze di tutte quelle donne che desiderano sentirsi belle, per la Primavera/Estate 2017 ha portato in scena soluzioni luminose. Che si tratti di bracciali, anelli, orecchini o pendenti, ogni gioiello può essere un perfetto pegno d’amore. O anche un ottimo portafortuna.

Officina Bernardi: design e luce allo stato puro

Il mondo floreale, da sempre, è sinonimo di grazia e bellezza. A spiccare è, ad esempio, la Collezione Camelia che, come si evince dal nome, rimanda all’omonimo fiore. Simbolo di speranza e fiducia, questa meraviglia arriva dall’Oriente per inebriare con il suo profumo e affascinare con quell’alone di mistero che l’avvolge.

In questa collezione il bocciolo della camelia prende vita nel pendente, il tutto non fa che valorizzare l’eccellente lavorazione dei maestri vicentini dell’oreficeria. Ad attirare l’attenzione è lei, la caratteristica sfera Moon: le sue composizioni sovrapposte creano un sapiente gioco di luci a cui resistere è difficile.

Hypnotique: Bliss rapisce con effetti ottici

Bliss non è da meno. Il noto marchio italiano con i suoi gioielli evoca eleganza, armonia e bellezza. Sa sempre come assecondare le esigenze della donna moderna. Come? Proponendo ora modelli classici ora soluzioni trendy. Si spazia dall’oro all’argento, con o senza la presenza di diamanti e pietre colorate.

L’estate si sa, è sinonimo di colore e allegria. Ecco svelato il motivo per cui i gioielli si vestono di nuovo pronti a dare quel tocco di vitalità in più al look. Che si tratti di un’occasione speciale o di una qualsiasi uscita, sono decisamente versatili.

La collezione Hypnotique, come lascia intendere il nome, rapisce l’attenzione con effetti ottici. A ipnotizzare sono i cerchi concentrici in argento, ora silver ora rosé, a cui si aggiunge la luminosità di una pietra posizionata al centro di ogni modello.