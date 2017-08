Mirtillo rosso, scoperte nuove proprietà

E’ considerato talmente virtuoso che alcune terapie (naturali e non) lo contemplano come coadiuvante. Parliamo del mirtillo rosso, o perlomeno del suo succo e delle preparazioni erboristiche preparate con il frutto prezioso. Perché in effetti in Italia non è facile reperirlo fresco, ma i suoi principi attivi sono così potenti che se ne trovano in commercio i derivati da assumere per curare molte patologie. In particolare, le infiammazioni delle vie urinarie trovano sollievo immediato dall’assunzione di mirtillo rosso, grazie alle sue grandi proprietà antibatteriche. Non solo: il succo è ricchissimo di antiossidanti, tanto che sono in corso alcuni studi che lo relazionano alle terapie anti-tumorali.

‘Nuove’ virtù del mirtillo rosso

Data la sua diffusione negli Stati Uniti è anche noto con il suo nome anglofono, cranberry. Da sempre considerato un supercibo, un nuovo studio (fonte) riscontra che potrebbe avere effetti benefici per quanto riguarda la salute dell’intestino. E non sono poche le ricerche che collegano il benessere intestinale con quello generale dell’organismo. Alcuni batteri ‘buoni’ tra quelli che compongono la flora intestinale gradirebbero molto il frutto. O i supplementi a base di esso.

La ricerca proviene dall’Università del Massachusetts Amherst, e in particolare si sofferma su una sostanza presente nel cranberry. Si tratta di un tipo di xiloglucani, una catena di glucosio di cui sono ricchi i mirtilli rossi. Essi ‘nutrono’ la flora intestinale, garantendo il benessere della pancia. E di conseguenza il tono generale dell’organismo, il livelli di energia, la linea. Persino l’emotività e l’umore sembrano essere influenzati dal benessere intestinale. Sembra tuttavia che sia meglio assumere supplementi piuttosto che il frutto integrale, perché la parte che contiene più xiloglucani, ovvero la buccia, non è digeribile, riporta il Daily Mail. Lo studio è solo agli albori, quindi gli esperti avvertono: occorre attendere ulteriori approfondimenti per avere la certezza che il legame tra mirtillo rosso e intestino sia efficace. Ma i primi risultati sono promettenti.