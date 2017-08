La dieta di Céline Dion: lo snack non è un peccato

La cantante canadese non teme di mostrare il suo amore per snack e street food

Avete notato che forma smagliante ha Céline Dion alla soglia dei 50 anni? Se siete curiose di sapere come fa a sfoggiare un fisico così, il sito GoodHouseKeeping ha fatto un riassunto delle dichiarazioni rilasciate ai giornali, e delle immagini che pubblica sui suoi canali social per capire cosa mangia la cantante. Rimarrete sorprese. La dieta di Céline Dion? La cantante non è affatto a dieta.

Una ghiottona che non ti aspetti: la dieta di Céline Dion

Niente toast di avocado, latte di mandorla, bacche di goji e centrifughe di lattuga e zenzero. La cantante canadese non teme di mostrare al mondo che mangia hot dog, fa spuntini calorici fuori pasto, si dà ai grassi per colazione. Per iniziare la giornata infatti, Céline Dion sceglie lo stile francese: croissant e caffè, possibilmente espresso. Niente proteine e frutta fresca come da copione delle celebrities.

Se poi viene invitata al MET Gala ma nessun buffet è alla sua altezza, non ha paura di scendere in strada e, vestita di tutto punto con abito da gran gala, avvicinarsi ad un baracchino di street food. Per ordinare un hot dog newyorkese come si deve, e azzannarlo di fronte alla macchina fotografica. E se non ha voglia di cucinare, l’alternativa è recarsi ad un deli, uno di quei ristoranti in stile americano dove si servono ‘delicatessen’, spesso internazionali. Lei stessa è socia dello Schwatz, un deli-shop di Montreal che serve cucina ebraica.

Il suo piatto forte? Le tortine ripiene di carne chiamate sfiha, tipiche del medio Oriente, che ama preparare come stuzzichini per le feste. Oppure, se deve solleticare l’appetito dei suoi bambini, si cimenta in preparazioni decorate e sfiziose. Come i mummia-wurstel che ha preparato ad Halloween. Salsicciotti avvolti in ‘bende’ di pasta sfoglia. Insomma, la cantante sicuramente mangerà molte cose dietetiche, ma non ne fa una bandiera. Anzi, preferisce mostrarsi nella sua versione più ghiotta e golosa, che si concede ai peccati di gola senza farne drammi. D’altronde visto il fisico che ha, e lo stile che sfoggia da qualche anno a questa parte, sembra proprio una donna per nulla sfiorata dalle insicurezze. Chapeau.