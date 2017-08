Donne: “ossessione dieta” se lui è troppo attraente

Anche l’occhio vuole la sua parte: meglio un partner attraente. Un discorso universale, valido tanto per le donne, quanto per gli uomini. Più o meno. Secondo una recente ricerca americana, però, le donne che hanno un partner più sexy di loro si sentono maggiormente ossessionate dal proprio corpo. E avvertono maggiormente il bisogno di essere in forma. Insomma, sono maggiormente stimolate ad apparire magre a tutti i costi.

Tania Reynolds, coautrice dello studio condotto dalla Florida State University, si è posta queste domande: “Che relazione c’è tra la bellezza e l’aspetto fisico dei due partner all’interno della coppia? E come può questa relazione variare in base al genere?”.

Se lui è troppo attraente, la donna ricerca maggiormente la perfezione fisica. Un discorso che non vale, però, al contrario…

La ricerca, condotta a Dallas, ha monitorato 113 giovani coppie sposate da meno di quattro mesi. Tutti i soggetti coinvolti sono stati fotografati e la loro bellezza è stata valutata secondo alcuni criteri oggettivi di bellezza. Sopratutto sui lineamenti del viso e sulle forme del corpo.

Successivamente è stata creata una scala per misurare quanto le partner fossero stimolate ad intraprendere una dieta per sentirsi più attraenti.

Le donne belle con mariti belli hanno totalizzato un punteggio di 2.7/6. Questo valore sale sensibilmente a 3.5/6 quando c’è un “gap”, chiamiamolo in questo modo, di avvenenza. Il dato torna a scendere per quanto riguarda donne poco attraenti sposate con mariti poco attraenti (2.9/6) e per donne sexy sposate con uomini poco attraenti (3.1/6).

“È evidente che le donne – spiega la Reynolds – guardano se stesse attraverso gli occhi di chi sta loro intorno e quindi la determinazione nel seguire una dieta nasce dal confronto delle mogli con i loro mariti”. Discorso a parte, invece, per gli uomini. La loro decisione di mettersi a dieta non è condizionata dalla fisicità delle proprie partner.

Le motivazioni che spingono gli uomini a mettersi a dieta, al contrario, sembra non vengano influenzate dalla moglie. Attraente o meno, poco cambia…